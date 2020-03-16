Одиноким пенсионерам помогут рассчитаться за коммунальные услуги, - Минсоцполитики

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом заявил заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко во время брифинга, посвященного мерам противодействия распространению коронавируса в стране.

"Хотим обратить внимание, что для одиноких граждан, которые находятся на социальном обслуживании в территориальных центрах, помощь по оплате коммунальных услуг предоставят социальные работники, которые оказывают соответствующие услуги таким гражданам. Министерство социальной политики уже передало соответствующие задания органам исполнительной власти и органам местного самоуправления для организации такой работы", - подчеркнул Музыченко.

Также он обратился к украинцам с просьбой помочь своим близким пожилого возраста с оплатой жилищно-коммунальных услуг.

"Обращаемся к родным и близким пенсионеров, пожилых людей, маломобильных категорий населения с просьбой помочь вашим бабушкам и дедушкам, папам и мамам разобраться и оплатить коммунальные услуги без посещения отделений банков и "Укрпошты", или сделать это за них. Не оставляйте без внимания ваших родных пожилого возраста, интересуйтесь их самочувствием и состоянием здоровья", - отметил замминистра.

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