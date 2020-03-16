Зеленский создал Координационный совет по противодействию распространения коронавируса в Украине. Состав

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП, соответствующий указ он подписал в понедельник. Указ вступает в силу со дня его опубликования.
В связи с тем, что "распространение острой респираторной болезни COVID-19, вызванной SARS-CoV-2, создает угрозу личной, общественной и государственной безопасности, вызывает тяжелые социально-экономические и демографические последствия, с целью усиления защиты населения, неотложного осуществления мероприятий по противодействию распространению COVID- 19 в Украине в соответствии с пунктом 28 части первой статьи 106 Конституции Украины" Президент постановил образовать Координационный совет по противодействию распространению COVID-19 как консультативно-совещательный орган при Президенте Украины, основной задачей которого является мониторинг ситуации и выработка предложений по осуществлению эффективных мер, направленных на противодействие распространению COVID-19 в Украине.
Согласно Указу, Координационный совет по противодействию распространению COVID-19 имеет право:
- получать в установленном порядке от государственных органов и органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций информацию, документы и материалы;
- приглашать на заседания и заслушивать информацию представителей министерств, других центральных и местных органов исполнительной власти, руководителей государственных предприятий, учреждений и организаций по вопросам, относящимся к ее компетенции.
В персональный состав Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 входят:
Зеленский Владимир Александрович - Президент Украины, Председатель Координационного совета
Аваков Арсен Борисович - министр внутренних дел Украины
Данилов Алексей Мячеславович - Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины
Дейнеко Сергей Васильевич - председатель Государственной пограничной службы Украины
Емец Илья Николаевич - министр здравоохранения Украины
Ермак Андрей Борисович - руководитель Офиса Президента Украины
Криклий Владислав Артурович - Министр инфраструктуры Украины
Кулеба Дмитрий Иванович - министр иностранных дел Украины
Ляшко Виктор Кириллович - заместитель Министра здравоохранения Украины - главный государственный санитарный врач Украины
Таран Андрей Васильевич - министр обороны Украины
Tимошенко Кирилл Владленович - заместитель Руководителя Офиса Президента Украины, секретарь Координационного совета
Хомчак Руслан Борисович - начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины
Шефир Сергей Нахманович - первый помощник Президента Украины
Шмыгаль Денис Анатольевич - премьер-министр Украины.