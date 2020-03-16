Зеленский создал Координационный совет по противодействию распространения коронавируса в Украине. Состав

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП, соответствующий указ он подписал в понедельник. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

В связи с тем, что "распространение острой респираторной болезни COVID-19, вызванной SARS-CoV-2, создает угрозу личной, общественной и государственной безопасности, вызывает тяжелые социально-экономические и демографические последствия, с целью усиления защиты населения, неотложного осуществления мероприятий по противодействию распространению COVID- 19 в Украине в соответствии с пунктом 28 части первой статьи 106 Конституции Украины" Президент постановил образовать Координационный совет по противодействию распространению COVID-19 как консультативно-совещательный орган при Президенте Украины, основной задачей которого является мониторинг ситуации и выработка предложений по осуществлению эффективных мер, направленных на противодействие распространению COVID-19 в Украине.

Согласно Указу, Координационный совет по противодействию распространению COVID-19 имеет право:

- получать в установленном порядке от государственных органов и органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций информацию, документы и материалы;

- приглашать на заседания и заслушивать информацию представителей министерств, других центральных и местных органов исполнительной власти, руководителей государственных предприятий, учреждений и организаций по вопросам, относящимся к ее компетенции.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": У нас нет реальной статистики по коронавирусу: заболевших и умерших намного больше, - Тимошенко. ВИДЕО

В персональный состав Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 входят:

Зеленский Владимир Александрович - Президент Украины, Председатель Координационного совета

Аваков Арсен Борисович - министр внутренних дел Украины

Данилов Алексей Мячеславович - Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины

Дейнеко Сергей Васильевич - председатель Государственной пограничной службы Украины

Емец Илья Николаевич - министр здравоохранения Украины

Ермак Андрей Борисович - руководитель Офиса Президента Украины

Криклий Владислав Артурович - Министр инфраструктуры Украины

Кулеба Дмитрий Иванович - министр иностранных дел Украины

Ляшко Виктор Кириллович - заместитель Министра здравоохранения Украины - главный государственный санитарный врач Украины

Таран Андрей Васильевич - министр обороны Украины

Tимошенко Кирилл Владленович - заместитель Руководителя Офиса Президента Украины, секретарь Координационного совета

Хомчак Руслан Борисович - начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины

Шефир Сергей Нахманович - первый помощник Президента Украины

Шмыгаль Денис Анатольевич - премьер-министр Украины.