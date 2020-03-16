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16.03.20 14:38

Облгазы и облэнерго не будут отключать потребителей за неуплату услуг в период карантина, - "слуга народа" Герус

Предприятия, осуществляющие предоставление коммунальных услуг, в частности, облгазы и облэнерго не будут отключать потребителей из-за неоплаченных на фоне карантина счетов, сообщил глава профильного комитета Верховной Рады Андрей Герус(СН).

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"С такими предприятиями как облэнерго и облгазы есть договоренности, о том, что они не будут отключать потребителей в период карантина. Также мы будем инициировать на законодательном уровне отмену пени за несвоевременную оплату услуг ЖКХ во время карантина, изменения в порядок предоставления субсидий, чтобы в случае возникновения у граждан задолженностей, они не приводили к потере субсидий", – сказал нардеп в ходе заседании Согласительного совета в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Герус призвал граждан избегать посещения центров обслуживания и банковских отделений, где обычно наблюдаются очереди на оплату жилищно-коммунальных услуг, и по возможности осуществлять оплату счетов онлайн.

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"Конечно, платить за ЖКХ необходимо, но хочу обратиться к гражданам, особенно к тем, кто находится в зоне риска: если вы видите очередь в банке или центре обслуживания – воздержитесь. Будут приняты соответствующие решения, чтобы не было ухудшений для потребителей", – подытожил Герус.

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