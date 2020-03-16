ЕС закроет почти все внешние границы из-за коронавируса, - премьер Словении Янша

Об этом сообщил премьер-министр Словении Янез Янша, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, исключением станут Швейцария, Исландия, Норвегия и Великобритания.
"Наконец-то хорошие новости от ЕС. После разговора с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Лейен: ЕС закрывает свои внешние границы (за исключением Швейцарии, Исландии, Норвегии и Великобритании)", - написал Янша.
По словам словенского премьера, Евросоюз сейчас завершает приготовления к вводу соответствующих ограничений. В настоящее время проводится видеоконференция министров иностранных дел стран ЕС, а завтра конференцию проведут главы правительств и государств, после чего будет принято решение о закрытии внешних границ ЕС.