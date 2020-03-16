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16.03.20 15:01

Киев обеспечен тестами на коронавирус: уже есть и дающие результаты по анализу слюны, - КГГА

Первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник утверждает, что столица обеспечена тестами для определения заражения человека коронавирусом.

Киев обеспечен тестами на коронавирус: уже есть и дающие результаты по анализу слюны, - КГГА

"Тесты есть, тестами город обеспечен. На сегодня на вечер ожидаем еще около 4 тыс. тестов для лечебных учреждений города Киева", - сказал он на брифинге в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Поворознюк также отметил, что на таможенной территории Украины уже есть 100 тестов, которые дают результат по анализу слюны. "Сначала были по крови, теперь есть и по слюне. Мы их протестируем, и до конца недели у нас будет также достаточно количество тестов для определения заболевания коронавирусом", - сказал Поворозник.

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