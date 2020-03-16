Штраф за нарушение обсервации при коронавирусе может составить от 17 тыс. до 34 тыс. гривен, - Радуцкий

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий на брифинге в Верховной Раде в понедельник.

"Имеется в виду, что человек, который знает, что у него коронавирус, у которого есть справка от врача, где установлен диагноз, и он находится или в самоизоляции (потому что не все из-за коронавируса должны быть госпитализированы, а только те, кто в тяжелом состоянии, где нужна реанимация, и опять-таки, это не выдумка Украины, это во всем мире так происходит), либо человек с инфекционной больницы встал и ушел. Он подвергает людей опасности, и здесь может быть ответственность административная или уголовная, если человек предупрежден, что он точно является разносчиком болезни, он должен знать, что будет опасность уголовной ответственности. В отношении административной ответственности - это штрафы которые, как подсчитали МВД, - это от 17 тыс. до 34 тыс. грн", - сказал Радуцкий.

Он отметил, что в европейских странах такие штрафы составляют около 2000 евро.

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Отвечая на уточнение, какая уголовная ответственность может грозить человеку за умышленное заражение других, Радуцкий ответил: "Сейчас существует 325 статья Уголовного кодекса, которая предусматривает уголовную ответственность за распространение опасных болезней".

Радуцкий добавил, что такие предложения еще обсуждаются.

Статья 325 Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание за нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений.

Так, нарушение правил и норм, установленных с целью предупреждения эпидемических и других инфекционных заболеваний, а также массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и борьбы с ними, если такие действия повлекли или заведомо могли повлечь распространение этих заболеваний, карается штрафом до ста необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, либо ограничением свободы на срок до трех лет.

Те же действия, если они повлекли гибель людей или иные тяжкие последствия, караются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Как сообщалось, 13 марта министр здравоохранения Илья Емец представил народным депутатам и представителям профильных ведомств проект закона, который повысит эффективность борьбы с коронавирусом, а также предусматривает план действий при кризисных ситуациях по предупреждению распространения эпидемии.

На заседании согласительного совета в понедельник, 16 марта, представители фракций и групп договорились провести внеочередное заседание для рассмотрения законопроектов для противодействия распространению коронавируса во вторник, 17 марта, в 8:00.