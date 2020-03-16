Выступаю с инициативой провести внеочередное заседание Рады завтра в 8 утра, - вице-спикер Кондратюк

Об этом заявила вице-спикер ВР Елена Кондратюк, передает Цензор.НЕТ.

"На Согласительном была категоричной - обратила внимание коллег, что все народные депутаты сейчас в глазах людей - и оппозиция и монобольшинство, и внефракционные в Верховной Раде - это власть! Надо перестать делать вид что проблема, угроза перед эпидемией, которую вызывает короновирус, решит кто-то без нас, думать - что она решится сама. Или все сделают врачи с новым санитарным врачом, пограничники или министерство чрезвычайных ситуаций, правительство ?! Мы сегодня своим примером, своей серьезностью должны подвести черту под хаотичными бессистемными инициативами и выстроить четкую понятную политику в интересах сохранения жизней тысяч наших сограждан. Я хочу попросить прежде всего прекратить бардак безответственности - когда мэр Киева Кличко выдает распоряжение о карантине и ограничивает собрания граждан, и здесь же на выходных город проводит шесть сельскохозяйственных ярмарок. Как такое может быть ?! Зачем издавать распоряжения и самому его не выполнять ?! Кто за это будет наказан ?! Где полиция, которая должна отслеживать режим карантина?!" - заявила Кондратюк.

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"Если мы не изменим своим примером отношение к карантину, к простым, самым необходимым решениям для предотвращения передачи вируса - люди будут дальше пренебрегать правилами и думать что это все несерьезно. Мы не можем призывать людей поддерживать социальный интервал в 1,5 метра - и проводить сессионные заседания, сидя вплотную друг к другу. Вирус не выбирает, кто заболеет - сегодня в зоне риска каждый! Ведущие специалисты, так же как и лидеры стран, страдающих от пандемии, откровенно говорят своим гражданам, что риск заболеть имеют до 70% граждан, причем более 20% - это с тяжелым течением болезни, а 5% с критическим! Так вот меры карантина - это не каникулы! Это то время когда врачи могут уделить внимание тем людям, которые могут оказаться в этих 20%! И здесь сейчас вопрос не паники и нагнетания. Речь идет о здравом смысле и алгоритме действий!" - призвала вице-спикер.

"По данным исследований и моделирования, которое опубликовало издание "Вашингтон пост" - наиболее действенным способом сдерживания коронавируса в масштабах страны является переход общества на стратегию социальной дистанции. Как вчера удачно проиллюстрировало издания:

- если не быть в изоляции, не быть дома - мы заболеем все практически одновременно! И всем просто не хватит врачей!

- если закрыть вовремя границы (как это сделали в Украине по решению СНБО) - будет более медленно распространяться эпидемия;

- если 75% останется дома - это усилит социальную дистанцию ​​и позволит врачам оказывать помощь", - пояснила она.

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"Наша задача с вами помочь государству справиться, а врачи помочь больным! Поэтому я выступаю с инициативой провести внеочередное заседание завтра, 17 марта, в 8 утра! Нам надо принять все необходимые решения - изменения в бюджет, государственные закупки, экономические изменения в работе предприятий - для борьбы с распространением короновируса. Ожидаем от правительства пакета стимулирующих налоговых и финансовых мер по поддержке граждан и бизнеса в связи с неизбежными экономическими потерями от коронавируса", - акцентировала Кондратюк.

"Далее нам надо объявить изменения в порядке работы Рады и сосредоточиться на работе в комитетах. - как это сделали все европейские парламенты! Мы всегда сможем собраться при необходимости на внеочередное заседание и снять сейчас напряжение у общества, когда часть сообщества справедливо переживает, что под шумок карантина монобольшинство может принять контроверсионные законы, которые большая часть общества не поддерживает!" - добавила вице спикер.

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"Ровно так же как правоохранительные органы должны наконец-то дать по рукам и назвать торговцев масками из Украины - чего стоит только признание премьер министра Словакия о намерении купить 2 млн масок, но украинцы требовали только наличные - 1,2 млн евро и в конце продали немцам которые первыми привезли деньги. Прошу считать это моим депутатским запросом в МВД и СБУ", - отметила Кондратюк.

"Очевидно также, что во время карантина все народные депутаты будут продолжать коммуницировать - но желательно своим примером ограничить передвижение, просить людей работать дистанционно, мы должны дать четкий пример серьезности, должны сами отменить все ненужные встречи для фотографий в Фейсбуке и обращаться к людям через СМИ, просить быть дома. Более того, мы должны прямо запретить Кабинету министров собираться всем вместе в одном зале - министр Федоров должен обеспечить возможность проведения заседаний в виде конференции. Мы должны защитить людей почтенного возраста. Это значит, что сейчас все внимание должно быть сосредоточено на проверке возможности социальных служб привозить продукты и лекарства незащищенным пожилым людям. Давайте на это выделим деньги. Пожилым людям, особенно незащищенным, сейчас наиболее тяжело! Надо просить не выходить на улицу, потому что именно они находятся в наибольшей зоне риска! Моя крестная, 80-летняя женщина с 57 летним врачебным стажем из Тернополя, так случилось что осталась совершенно одна справляться с новыми вызовами! Так вот она как ответственная гражданка звонит своим коллега с просьбой не идти в церковь сейчас, а молиться дома, как об этом просит Блаженнейший греко-католической церкви Святослав Шевчук! Сейчас тысячи наших граждан вернутся в Украину, и мы должны попросить их о 14 днях карантина. Но эта просьба превратится в пустой звук, если, например, народные депутаты и даже бывшие президенты, которые вернулись из-за границы, будут ходить на работу в сессионный зал. Поэтому я призываю всех к ответственности. И еще раз напоминаю что социальная дистанция, самоизоляция и своевременное обращение за помощью медиков в случае резкого ухудшения самочувствия - это лучший способ помочь себе и своей стране справиться с коронавирусом. Сил нам всем!" - резюмировала Кондратюк.







