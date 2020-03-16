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16.03.20 15:42

Правительство может принять дополнительные меры для противодействия коронавирусу

Кабинет министров будет принимать дополнительные решения для противодействия распространению коронавируса в зависимости от развития ситуации.

Правительство может принять дополнительные меры для противодействия коронавирусу

Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Василий Мокан на брифинге в понедельник, передает Цензор.НЕТ  со ссылкой на "Укринформ". 

"Хочу сказать, что правительство на данном этапе принимает исчерпывающие меры для противодействия коронавирусу, но в зависимости от того, как будет в дальнейшем развиваться ситуация, в ближайшие дни могут быть приняты другие решения. И я от имени правительства также призываю Верховную Раду, народных депутатов в случае необходимости принять определенные другие решения со стороны парламентариев и быть готовыми также инициировать и созвать внеочередное заседание Верховной Рады Украины", - сказал Мокан.

Он добавил, что правительство в онлайн-режиме отслеживает ситуацию и готово оперативно реагировать на изменение ситуации.

"Это касается как противодействия внутри страны тем вызовам по распространению коронавируса, так и максимальных усилий к тому, чтобы обеспечить возвращение украинцев из-за границы домой", - отметил Мокан.

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