Египет с 19 марта прекращает авиасообщение: у 60 тысяч украинских туристов есть 3 суток, чтобы вернуться на родину

Об этом заявил премьер-министр страны Мустафа Мадбули, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Прекращается авиасообщение во всех аэропортах Египта с полудня четверга, 19 марта, последний самолет вылетит в 12.00. Полеты будут приостановлены до 31 марта, тем самым мы уменьшим контакты, в том числе среди туристов", – заявил премьер.

Он добавил, что с 19 по 31 марта отели закроют на дезинфекцию. Но находящиеся в стране туристы смогут завершить свой отдых.

Читайте на Цензор.НЕТ: В Египте находятся около 60 тыс. украинских туристов, из-за коронавируса почти 1000 закрыли на карантин, - экс-нардеп Романова

По данным бывшего нардепа от "Самопомочи" Анны Романовой, возглавлявшей подкомитет по вопросам туризма, курортов и рекреационной деятельности, на отдыхе в Египте сейчас находятся 60 тысяч украинских туристов. Она также отмечает, что некоторые туроператоры продолжают вывозить туристов на отдых в Египет, а страховщики отказываются возмещать лечение заболевших за рубежом туристов.

Почти 1000 украинских туристов находятся на карантине в трех отелях, в которых были выявлены случаи заражения коронавирусом.

Также на Цензор.НЕТ: Украинские туристы должны планировать самостоятельно свое возвращение, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Для помощи попавшим в карантин туристам в Шарм-эль-Шейх вылетел консул Украины.

В Госпогранслужбе заявили, что украинские туристы должны планировать свое возвращение самостоятельно.