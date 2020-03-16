В Киеве будут штрафовать магазины за продавцов без масок, - Госпродпотребслужба

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net", об этом сегодня на брифинге заявил начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

Рубан подчеркнул, что в магазинах ознакомлены с требованиями Госпотребслужбы защитить сотрудников. Для этого они должны либо носить маски, либо установить экраны между продавцами и покупателями. Также введен повышенный режим дезинфекции, запрещено реализовывать товары в открытом виде.

"Этот вопрос сейчас проверяется, и кто не будет соблюдать эти требования, будут штрафоваться", - сообщил он.

По его словам, сегодня 70 инспекторов Госпотребслужбы проводят проверку. Рубан призвал сообщать по номеру 15-51 о случаях, когда персонал не соблюдает требований.

Говоря о продукции на открытых рынках, Рубан отметил, что на открытом воздухе минимальный риск заражения, и рынки будут работать, поскольку это "продовольственная безопасность Киева".

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