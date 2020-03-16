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16.03.20 16:10

Более 1,7 тыс. украинцев попросили о помощи в возвращении домой из-за границы, - Кулеба

1791 гражданин Украины официально обратился в посольства и консульства Украины за помощью в возвращении домой.

Более 1,7 тыс. украинцев попросили о помощи в возвращении домой из-за границы, - Кулеба

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге 16 марта.

"По состоянию на 9 часов у нас официально в посольствах и консульствах Украины зарегистрировалось 1791 человек, которые попросили помочь им выехать из страны их пребывания", - сказал он.

Кулеба рассказал, что МИД в сотрудничестве с Министерством инфраструктуры и Госпогранслужбой составляют "полную картину", где кто из украинских граждан находится, и анализируют, как помочь им вернуться в Украину.

"Будут использованы все возможности и все модели, чтобы помочь гражданам в этом тяжелом положении", - подчеркнул он.

По его словам, разрабатываются возможности эвакуации украинцев самолетами, также ведутся переговоры с партнерами из других стран о возможности транзита и тому подобное.

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