КС РФ подтвердил законность поправок, обнуляющих президентские сроки Путина

Об этом сообщается в понедельник в заключении КС РФ, передает Цензор.НЕТ.
Конституционный суд (КС) России заключил, что закон о поправке к Конституции соответствует статьям 1, 2 и 9 основного закона.
Отмечается, что заключение Конституционного суда РФ о проверке закона о поправках в Конституцию окончательно. Оно не подлежит обжалованию и вступает в силу немедленно, говорится в заключении суда.
Ранее закон о поправке к Конституции РФ, позволяющей Путину переизбираться в президенты еще несколько раз, был подписан самим Путиным. До этого его принял Совет Федерации и согласовали две трети регионов РФ.
Напомним, в январе текущего года президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об изменениях в Конституцию России.
К их числу была позже добавлена поправка, "обнуляющяя" предыдущие президентские сроки Путина.