СБУ разоблачила банду рейдеров, пытавшихся захватить жилой комплекс в Киеве

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.

По предварительным данным следствия, группу, в состав которой входило 11 человек, возглавлял представитель коммерческой структуры - уроженец одной из стран Ближнего Востока. Фигуранты вносили недостоверную информацию в Государственный реестр имущественных прав на недвижимое имущество для незаконного отчуждения объектов строительства. Для проведения сделки они использовали коррупционные связи в соответствующих государственных учреждениях.

Дельцы, в частности, разработали и пытались реализовать противоправную схему отчуждения жилого комплекса в одном из районов Киева для последующей продажи квартир. Во время обысков по месту жительства фигурантов правоохранители обнаружили поддельные удостоверения сотрудников одного из госучреждений, печати предприятий, вовлеченных в противоправную деятельность и другие материалы с доказательствами проведения сделки.

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В рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч.ч. 1, 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины, организатору рейдерской схемы объявлено о подозрении.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей и объявления о подозрении другим участникам группировки. Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к сделке.