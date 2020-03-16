Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
16.03.20 17:03

Украина просит Польшу восстановить пешеходный переход на границе: но пока ответа нет, - Кулеба

Украина ведет переговоры с Польшей с целью восстановления пешеходного перехода на границе.

граница

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил на брифинге относительно плана действий МИД в связи с пандемией коронавирус, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По словам министра, решением правительства Польши был закрыт пешеходный переход "Шегини – Медика".

"Мы, к сожалению, с грустью восприняли это решение. Потому что мы считаем, что, учитывая экономические возможности многих людей, им бы было легче пешком пересечь границу", – заявил Кулеба.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За границей коронавирусом инфицированы 7 украинцев, сотни украинских граждан находятся на карантине, - Кулеба

Как отметил министр, Украина ведет диалог с польскими партнерами, чтобы этот переход открыть: "Но пока ответа нет. Насколько мне известно, там с польской стороны поставлены железобетонные блоки, которые препятствуют доступу".

По его словам, ведется работа с польской стороной над решением некоторых вопросов, которые возникают с польской стороны на пропускном пункте "Ягодин", для увеличения его пропускной способности в сторону Украины.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100