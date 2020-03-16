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16.03.20 17:52

Евросоюз на 30 дней планирует закрыть границы для "несущественных" поездок. ВИДЕО

Европейский союз в связи с пандемией коронавируса планирует закрыть границы для "несущественных" поездок и давать приоритет для транспорта, необходимого для поддержания обеспечения непрерывности экономики. На данный момент ограничения не введены.

Евросоюз на 30 дней планирует закрыть границы для "несущественных" поездок. ВИДЕО

Об этом объявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

Она заявила, что Европейская комиссия хочет внести изменения в пограничный режим сообщества и представила соответствующие ограничения в видеообращении

В частности, согласно с ограничениями, приоритет на границах Евросоюза будет даваться необходимому транспорту для поддержания обеспечения непрерывности экономики.

Кроме того, вводится временное ограничение на "несущественные" поездки в ЕС сроком на 30 дней. По словам главы Еврокомиссии, ограничения могут быть продлены при необходимости. Они не будут касаться долгосрочных жителей Евросоюза, членов семей граждан ЕС и дипломатов. Также существует исключение для врачей, медсестер и экспертов, которые помогают бороться с коронавирусом.

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