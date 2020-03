Евросоюз на 30 дней планирует закрыть границы для "несущественных" поездок. ВИДЕО

Об этом объявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

Она заявила, что Европейская комиссия хочет внести изменения в пограничный режим сообщества и представила соответствующие ограничения в видеообращении

В частности, согласно с ограничениями, приоритет на границах Евросоюза будет даваться необходимому транспорту для поддержания обеспечения непрерывности экономики.

Кроме того, вводится временное ограничение на "несущественные" поездки в ЕС сроком на 30 дней. По словам главы Еврокомиссии, ограничения могут быть продлены при необходимости. Они не будут касаться долгосрочных жителей Евросоюза, членов семей граждан ЕС и дипломатов. Также существует исключение для врачей, медсестер и экспертов, которые помогают бороться с коронавирусом.

The @EU_Commission presents guidelines on border measures & proposes:



1⃣Green lanes/fast lanes giving priority to essential transport to keep the mobility sector going & ensure economic continuity



2⃣Temporary restriction on non-essential travel to the EU (30 days) pic.twitter.com/9bda9MntF0