Борьба с последствиями коронавируса: Минфин должен провести переговоры с МВФ и разработать программу налоговых каникул, - Зеленский

Об этом Зеленский рассказал в своем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

"Министерству финансов провести переговоры с МВФ и другими международными партнерами о предоставлении финансовой поддержки для преодоления последствий коронавируса", — сказал он.

"В ближайшее время ожидаем от Национального банка Украины, Министерства финансов, государственных и коммерческих банков программу кредитных каникул для малого и среднего бизнеса, а также концепцию налоговых изменений", — добавил президент.

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Кроме этого, граждане, получающие пенсию в размере менее 5000 гривен, должны получить доплату в размере 1000 гривен, отметил глава государства.