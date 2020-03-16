Верховная Рада должна продолжить работу, иначе - экономическая кома, - Зеленский

Об этом он заявил в видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

Изменение плана работы Верховной Рады Зеленский назвал "недопустимым".

"Сейчас, в ситуации мировой пандемии и угрозы глобального финансового кризиса, парламент Украины должен принимать жизненно важные для экономики законы. Внедрять налоговую, земельную, трудовую реформы. Назначать министров экономики и энергетики, генерального прокурора Украины. Быстрые реформы - это скорая помощь для экономики. Без них - экономическая кома", — сказал Зеленский.

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Президент добавил, что депутаты должны осознавать ответственность за попытку блокировать трибуну.

"В такие времена все народные депутаты должны осознать ответственность. В такие времена вы блокируете не трибуну - вы блокируете жизнь Украины", — подчеркнул он.