"Мягкотелость и либеральность - это союзники коронавируса", - Зеленский

Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

"Настоятельно рекомендую всем людям оставаться дома, кроме необходимости покупки продуктов или лекарств. Особенно это касается граждан старше 60 лет, находящихся в зоне риска", — подчеркнул Зеленский.

Президент обратился к опыту других стран в борьбе с эпидемией коронавируса.

"Опыт Китая показывает, что непопулярные и жесткие решения преодолевают вирус и спасают жизни. Опыт других стран показывает, что мягкотелость и либеральность - это союзники коронавируса. Поэтому мы будем действовать жестко, безотлагательно, возможно, непопулярно, но ради одного - жизнь и здоровье украинский", — пообещал он.

Зеленский пожелал гражданам здоровья.

"36,6 вам, дорогие украинцы! Давайте беречь себя - сбережем Украину", — подытожил он.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Обращение Зеленского о ситуации с коронавирусом. ВИДЕО