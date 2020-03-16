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16.03.20 18:23

Плановые операции нужно запретить, больницы - перепрофилировать, - Зеленский об эпидемии коронавируса

Президент Владимир Зеленский предлагает осуществлять в больницах только срочные и неотложные меры.

Плановые операции нужно запретить, больницы - перепрофилировать, - Зеленский об эпидемии коронавируса

Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

Президент рассказал о ряде решений, которые предлагает утвердить на запланированном на вечер заседании правительства.

"Министерству здравоохранения - временно запретить плановые мероприятия и плановые операции. Осуществлять только срочные и неотложные меры", - предложил Зеленский.

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Президент считает, что медучреждения нужно максимально подготовить и перепрофилировать для приема и лечения инфицированных больных в тяжелых состояниях.

"Разработать механизм доставки лекарств работниками "Укрпочты" для пожилых людей", — добавил он.

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