Аппараты ИВЛ, анализатор и экспресс-тесты, - украинский бизнес помогает в борьбе с коронавирусом

Об этом информирует Цензор.НЕТ.
Как сообщает пресс-служба государственного ПриватБанка, аппараты ИВЛ приобретены за средства банка и пожертвования клиентов, которые поддерживают специальную программу благотворительного фонда "Помогать просто!". Уже 17 марта первые четыре аппарата будут переданы больницам Киева, Одессы и Лисичанска.
В пресс-службе Фонда Виктора Пинчука уведомили, что в ближайшие дни передадут технику в больницы Волынской, Донецкой, Закарпатской, Львовской, Луганской, Одесской и Черновицкой областей, а также Киева.
Отметим, что аппараты ИВЛ - ключевой элемент в лечении пациентов с коронавирусом, имеющих тяжелые осложнения для дыхательной системы.
Фонд Арсения Яценюка "Открой Украину" закупил две тысячи экспресс-тестов для диагностики COVID-19 и направит их в Черновицкую область. Также фонд мобилизует средства для приобретения крупной партии респираторных и защитных масок, дезинфекторов и медицинских защитных костюмов для передачи в указанный регион.
В Фонде Рината Ахметова заявили о закупке для Донецкой области анализатора для лабораторного выявления инфекции, позволяющего дать результат за два часа. Оборудование будет установлено в Мариуполе. Также Фонд закупает для государства 20 тысяч экспресс-тестов.
Компания Новая почта выделила 25 млн грн на закупку оборудования и средств индивидуальной защиты. Средства пойдут на оснащение больниц в Полтаве и Полтавской области.
Напомним, 11 марта правительство Украины утвердило меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19. В частности, предложено введение ограничений на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. Но это не касается мер государственной необходимости. Также запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели.
На данный момент в Украине подтверждены 3 случая коронавируса. Среди них один летальный.
17 марта с 00:00 пункты пропуска через государственную границу будут закрыты для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Для украинцев, путешествующих на собственном транспорте, пункты пропуска останутся открытыми.