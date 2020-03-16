С начала суток 16 марта враг 6 раз нарушил перемирие, потерь нет, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ собщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия".

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В штабе ООС отмечают: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано 4 обстрела, а именно:

дважды недалеко от населенного пункта Пески - из минометов калибра 82 мм - 5 мин, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

рядом с Лебединским - с автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку от Красногоровки - со станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия".

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"Два обстрела были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

вблизи Новотошковского - с противотанкового ракетного комплекса;

недалеко от населенного пункта Хутор Вольный - с 82-мм минометов - 3 мины.

Подразделения операции Объединенных сил, которые обороняются, использовали имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ.

Сегодня, 16 марта, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - резюмировали в штабе ООС.

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