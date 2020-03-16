Харьковские ночные клубы закроют, центры админуслуг ограничат работу, - мэрия

Такое решение было принято 16 марта на заседании Городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Харькове, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу мэрии.

"Мы закрыли учебные учреждения, но молодежь никуда не делась из Харькова. Старшеклассники и студенты не ходят на учебу, но при этом посещают ночные заведения и дискотеки. Поэтому я обратился во все правоохранительные органы, куда направил соответствующее обращение, чтобы они, в рамках своей компетенции, принимали участие в прекращении работы подобных заведений", - отметил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.

Также в ходе заседания было принято решение об ограничении работы центров предоставления административных услуг - с завтрашнего дня учреждения будут принимать граждан только по предварительной записи. На дистанционный режим работы переходят и районные управления труда и социальной защиты населения. При этом первый вице-мэр сообщил, что кафе и другие учреждения общественного питания города пока закрывать не будут.

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По информации заместителя директора Департамента здравоохранения Татьяны Бакаловой, карантинные ограничения вводятся и во всех лечебных учреждениях Харькова. "В ближайшее время мы не рекомендуем пациентам без особой надобности посещать поликлиники и на время карантина отменяем плановую вакцинацию детей. Также будет запрещено посещение больных, которые находятся в стационарах, и введен общий масочный режим во всех лечебных учреждениях", - сообщила Татьяна Бакалова.

Игорь Терехов также обратился к руководителям коммунальных предприятий и главам райадминистраций с просьбой идти навстречу своим сотрудникам и в случае необходимости разрешать им идти в отпуск.

Он добавил, что общественный транспорт в городе работает в прежнем режиме, но трижды в день в нем проводится дезинфекция.

При этом первый вице-мэр отметил, что в зависимости от развития эпидситуации в Харькове принятые сегодня решения могут быть пересмотрены.

Местное издание Status Quo информирует, что на заседании Городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций принято решение о закрытии ТЦ "Барабашово".

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Также в пресс-службе горсовета сообщают, что горсовет направит 20,5 млн грн из резервного фонда на приобретение современных аппаратов искусственной вентиляции легких для лечебных учреждений Харькова.

По словам Игоря Терехова, оборудование будет закуплено для города в ближайшую неделю.

"Мы хотим приобрести аппараты самого последнего поколения. Сейчас не могу сказать о цене этого оборудования, потому что она постоянно варьируется. С нашей стороны будут проведены все необходимые переговоры, чтобы это была адекватная стоимость. Я думаю, что за эту неделю у нас будет приобретено это оборудование", - подчеркнул Игорь Терехов.

Он также отметил, что на сегодняшний день в Харькове нет дефицита аппаратов ИВЛ - их в городе 163 единицы, и в случае необходимости все оборудование будет задействовано для лечения больных коронавирусом.

Кроме аппаратов для искусственной вентиляции легких на выделенные из резервного фонда средства для лечебных учреждений будут приобретены медикаменты, в том числе антибиотики, дезинфицирующие средства и защитные костюмы.

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В ближайшее время в городе планируют решить и проблему с обеспечением тестами по выявлению коронавируса. Планируется, что их должно хватить на всех жителей города.

Напомним, до 3 апреля все детские сады и школы Харькова закрыты на карантин, обучение проводится в дистанционном режиме. Также в городе с 12 марта на три недели закрыты театры и кинотеатры, цирк, развлекательные центры и игровые зоны в шоппинг-моллах. Спортивные мероприятия переносятся, а для неспортивных вводится ограничение на количество участников до 60 человек.