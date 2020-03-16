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16.03.20 19:13

За нарушение обсервации - штраф до 51 тыс грн, за заражение коронавирусом - до 8 лет тюрьмы, - законопроект (обновлено). ДОКУМЕНТ

Группа народных депутатов во главе с председателем Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаилом Радуцким зарегистрировала проект закона о мерах по предотвращению распространения коронавируса.

За нарушение обсервации - штраф до 51 тыс грн, за заражение коронавирусом - до 8 лет тюрьмы, - законопроект (обновлено). ДОКУМЕНТ

Текст законопроекта опубликован на сайте Верховной Рады, информирует Цензор.НЕТ

Законопроект предусматривает, что за нарушение правил обсервации и за умышленное заражение коронавирусом COVID-19 будет введена административная и уголовная ответственность.

Так, в тексте документа указано, что ст.325 УК Украины трактуется таким образом, что за нарушение правил и норм, установленных с целью предотвращения эпидемических и инфекционных заболеваний, а также массовых неинфекционных заболеваний будет установлено наказание в виде штрафа от 1 до 3 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (17-51 тыс грн. - Ред.), ареста сроком на 6 месяцев, ограничение или лишение свободы на 3 года, если такие действия привели или могли привести к распространению болезни. К перечню таких заболеваний добавят и коронавирус Covid-19.

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Если же нарушения правил обсервации повлекло за собой смерть или другие серьезные последствия для третьих лиц - нарушитель может получить тюремный срок от 5 до 8 лет.

Предусмотрено, что эти нормы будут действовать на протяжении трех месяцев с дня публикации закона.

Ранее фото проекта закона опубликовал в своем Telegram-канале народный депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

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За нарушение обсервации - штраф до 51 тыс грн, за заражение коронавирусом - до 8 лет тюрьмы, - законопроект (обновлено) 01За нарушение обсервации - штраф до 51 тыс грн, за заражение коронавирусом - до 8 лет тюрьмы, - законопроект (обновлено) 02
За нарушение обсервации - штраф до 51 тыс грн, за заражение коронавирусом - до 8 лет тюрьмы, - законопроект (обновлено) 03За нарушение обсервации - штраф до 51 тыс грн, за заражение коронавирусом - до 8 лет тюрьмы, - законопроект (обновлено) 04
За нарушение обсервации - штраф до 51 тыс грн, за заражение коронавирусом - до 8 лет тюрьмы, - законопроект (обновлено) 05
За нарушение обсервации - штраф до 51 тыс грн, за заражение коронавирусом - до 8 лет тюрьмы, - законопроект (обновлено) 06За нарушение обсервации - штраф до 51 тыс грн, за заражение коронавирусом - до 8 лет тюрьмы, - законопроект (обновлено) 07

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