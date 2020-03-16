Хакеры наживаются на теме коронавируса: IT-специалисты рассказали, как распознать мошенников

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН об этом сообщается на сайте компании.

"Сегодня весь мир столкнулся с проблемой глобального масштаба — эпидемией коронавируса (COVID-19). Такие чрезвычайные ситуации открывают для злоумышленников новые возможности для осуществления различных форм мошенничества в интернет-сети. В связи с этим специалисты ESET составили список самых распространенных тактик мошенничества, связанных с коронавирусом", - отмечается в сообщении.





Так, согласно сообщению, злоумышленники нередко отправляют своим жертвам письма с новостями якобы от Всемирной организации здравоохранения, которая является одним из основных источников информации о коронавирусе, но на самом деле их цель — заставить потенциальных жертв нажать на вредоносные ссылки. Как правило, после перехода на такую ссылку пользователь может установить на устройство вредоносные программы, которые способны похищать личную информацию или данные для входа в систему

"У официального отправителя должен быть адрес электронной почты с доменом who.int, например, "person@who.int". Если после символа "@" есть что-то, кроме "who.int", тогда этот отправитель не с ВОЗ. Офици альные представители ВОЗ не отправляют письма с адресов, которые заканчиваются на "@who.com", "@who.org" или "@who-safety.org". Кроме этого, проверяйте правильность любых ссылок в почте — весь веб-контент должен начинаться с https://www.who.int/", — цитируют в компании ESET информацию, размещенную на официальном сайте ВОЗ.

Также распространенным видом мошенничества, по данным ESET, является использование темы благотворительности, чтобы заставить жертву купить вакцину для детей в Китае. Людей, которые получают электронные письма на тему коронавируса, просят прислать биткоины на кошельки злоумышленников. Несмотря на то, что этот метод эффективен только для небольшой части пользователей, в глобальном масштабе он достаточно финансово-привлекательный для преступников. Еще одним типом мошенничества является распространение электронных писем с ненастоящими предложениями заказать маски для лица, которые могут защитить их от опасной болезни. Вместо этого жертвы невольно раскрывают личную информацию и финансовые данные мошенникам. Мошенничество такого вида приобретает популярность из-за тревоги людей.

"По данным Google Trends, количество поисковых запросов "дезинфицирующее средство для рук" и "маски для лица" достигают невероятных цифр. Злоумышленники активно используют повышенный спрос на эти товары в целях финансовой выгоды. По данным Sky News, только в Великобритании на этой схеме мошенники заработали 800 000 фунтов стерлингов (1 миллион долларов США) за февраль", - рассказывают IT-эксперты.

В связи с этим специалисты ESET подготовили главные правила, которые помогут защититься от мошенничества. Прежде всего, пользователям рекомендуется не нажимать на ссылки и не загружать вложения, отправленные от неизвестных источников, а также игнорировать просьбы ввести банковские данные или данные для входа в учетную запись электронной почты или соцсети. Как правило, именно злоумышленники в целях мошенничества выманивают подобную информацию у пользователя. Также следует остерегаться электронных писем, которые вызывают чувство тревоги и призывают принять срочные меры, в случае с коронавирусом —купить лекарства или вакцины.

Эксперты рекомендуют людям быть осторожными с просьбами якобы от благотворительных организаций. Перед осуществлением пожертвования необходимо проверить легитимность сайта и информации об организации. Для дополнительной защиты важно использовать надежное антивирусное решение.

"Используйте надежное решение по безопасности, которое позволяет блокировать спам-сообщения, защищает от фишинг-атак, программ-вымогателей, а также шпионских программ, троянов и других видов вредоносного программного обеспечения", - подытожили в компании ESET.

Справка. Компания ESET – ведущий разработчик решений в области компьютерной безопасности и эксперт в сфере IТ-безопасности. Компания была основана в 1992 году в Словакии и на сегодня представлена более, чем в 180 странах мира.





