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16.03.20 19:38

Светличная победила на выборах в 179 округе с результатом 77,5%, – обработано 100% протоколов

Согласно данным ЦИК, Юлия Светличная (самовыдвижение) победила на промежуточных выборах в 179 округе в Харьковской области с результатом 77,54%.

Светличная победила на выборах в 179 округе с результатом 77,5%, – обработано 100% протоколов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные ИАС "Выборы народных депутатов Украины" на сайте Центральной избирательной комиссии.

По результатам обработки 100% протоколов победу в 179 округе одержала Юлия Светличная с результатом 77,54%.

Второе место заняла Виктория Пташник ("Европейская солидарность") – 7,91%. Третье – Татьяна Егорова-Луценко (самовыдвижение) – 3,03%.

Официальные результаты выборов ЦИК должна установить до 30 марта.

Напомним, в Харьковской области 15 марта состоялись промежуточные выборы народного депутата Украины в 179 избирательном округе. В округ входят город Лозовая, Зачепиловский, Кегичевский, Красноградский, Лозовской и Сахновщинский районы Харьковской области.

Светличная победила на выборах в 179 округе с результатом 77,5%, – обработано 100% протоколов 01

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