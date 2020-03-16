Светличная победила на выборах в 179 округе с результатом 77,5%, – обработано 100% протоколов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные ИАС "Выборы народных депутатов Украины" на сайте Центральной избирательной комиссии.
По результатам обработки 100% протоколов победу в 179 округе одержала Юлия Светличная с результатом 77,54%.
Второе место заняла Виктория Пташник ("Европейская солидарность") – 7,91%. Третье – Татьяна Егорова-Луценко (самовыдвижение) – 3,03%.
Официальные результаты выборов ЦИК должна установить до 30 марта.
Напомним, в Харьковской области 15 марта состоялись промежуточные выборы народного депутата Украины в 179 избирательном округе. В округ входят город Лозовая, Зачепиловский, Кегичевский, Красноградский, Лозовской и Сахновщинский районы Харьковской области.