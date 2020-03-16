44 украинца "застряли" на немецко-польской границе, - посол

Об этом в комментарии "Укринформу" сказал посол Андрей Мельник, информирует Цензор.НЕТ.

"Дипмиссией инициирован вопрос о создании польскими властями гуманитарного коридора", - сказал Мельник.

Речь идет о пассажирах рейсового автобуса "Кельн-Киев" компании Eurovoyage, который на польско-немецкой границе вблизи немецкого г. Франкфурт-на-Одере не был пропущен на территорию Польши польской пограничной службой ввиду введенного этим государством запрета на въезд из-за пандемии коронавируса.

Утром 16 марта в Посольство Украины в ФРГ поступил сигнал SOS от этих граждан.

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По поручению посла Мельника был немедленно установлен телефонный контакт с водителем и пассажирами автобуса, совместно рассмотрены альтернативные пути возвращения на Родину. К месту, где находятся граждане (120 км от Берлина), сразу же выехал старший дипломат Посольства, который на месте успокоил людей, обеспечил их питьевой водой, предоставил необходимые разъяснения, а также собрал контактные данные 44 человек для обработки вариантов их возвращения домой.

Посол и консулы и далее будут работать в круглосуточном режиме для помощи нашим соотечественникам, оказавшимся в сложной ситуации, заверил Мельник, который держит эту и другие чрезвычайные ситуации на личном контроле.

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Как сообщалось, в воскресенье был неожиданно отменен рейс Франкфурт-на-Майне-Киев компании Lufthansa, из-за чего более 100 украинцев не смогли вернуться домой