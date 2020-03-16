Зеленский собирает "слуг народа", на повестке - коронавирус, подписанные Ермаком протоколы и рынок земли, - Бутусов

Об этом пишет в Фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Сегодня в 19.30 фракция "Слуг народа" собирается в Офисе президента на встречу. Президент Владимир Зеленский намерен подавить все выступления депутатов против подписанного Ермаком и Кучмой протокола в Минске и против увольнения Сивохо", — написал он.

По данным Бутусова, Зеленский собирается надавить на несогласных депутатов, чтобы они не создавали отдельную платформу.

"Также Зеленскому нужен диалог с фракцией, чтобы продавить голосование за закон про землю. Президент намерен провести его максимально быстро. А во фракции в поддержку законопроекта было всего 160-170 голосов. Поэтому в субботу президент договаривался с кураторами и держателями депутатских групп", — утверждает Бутусов.

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По данным из неофициальных источников, главой избирательного штаба по Киеву может быть утвержден близкий к Андрею Ермаку депутат Николай Тищенко.

"А главой теневого избирательного штаба может стать Илья Павлюк, один из теневых спонсоров, который требует себе пост главы всего избирательного штаба СН, который, как сообщают источники, обещает в обмен на это около 40 голосов", — пишет журналист.

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По данным Бутусова, пока договориться с депутатами президенту не удалось, и большинства для принятия закона о земле у него нет.

"Посмотрим сегодня, насколько убедителен будет президент для своих депутатов, которые начинают действовать самостоятельно, поскольку видят отсутствие системного управления сверху", — подытожил Бутусов.



