Террористы попытались подставить под огонь гражданское население - выпустили на позиции психически больного человека в военной форме, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В сообщении отмечается: "Так, 15 марта 2020 г. на позиции одной из украинских бригад со стороны позиций противника вышел гражданский человек, одетый в военный бушлат. Все время, пока человек перемещался между позициями, с стороны вооруженных формирований Российской Федерации за ним наблюдали несколько человек. Украинскими военными мужчина был задержан и передан в органы Службы безопасности Украины.

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После выяснения всех обстоятельств стало известно, что это гражданин Российской Федерации, который около месяца назад прибыл из города Ростов-на-Дону на временно оккупированную территорию Донецкой области для поиска работы. Не найдя работы и не имея где жить, данное лицо несколько раз задерживалась так называемыми "правоохранительными" органами оккупационной администрации. После последнего предупреждения указанный гражданин РФ решил перейти на подконтрольную правительству Украины территорию. Также задержанный отметил, что имеет психические расстройства.

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Очевидно, что оккупационный режим решил использовать психически больного человека в своих преступных целях. Так, вместо того, чтобы предоставить возможность пересечь КПВВ, мужчина был доставлен на передовые позиции и одет в старый бушлат, чтобы издалека сделать его похожим на боевика. После этого, военнослужащие оккупационно-террористических войск просто выпихнули несчастного из окопов и направили его в сторону украинских позиций. Расчет противника был простым и бесчеловечным: спровоцировать украинских защитников на огонь, а затем обвинить подразделения Объединенных сил в преднамеренном убийстве гражданского лица - гражданина РФ.

Напоминаем, что украинские подразделения никогда не применяют оружие если нет непосредственной угрозы жизни и здоровью военнослужащих".

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