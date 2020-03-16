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16.03.20 20:17

Филатов призвал предпринимателей Днепра с пониманием отнестись к расширению мер безопасности в связи с коронавирусом

17 марта, в 11:00, городская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций рассмотрит решение о закрытии в Днепре всех общественных заведений. Речь идет не только о кинотеатрах и театрах, но и кафе, рестораны - в общем все, что предусматривает массовые скопления людей.

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Как передает Цензор.НЕТ, об этом мэр города Борис Филатов написал в Фейсбуке. 

Он отметил: "Пожалуйста, отнеситесь к ситуации с пониманием. Здоровье и безопасность людей - самый ценный приоритет".

Известно, что вне закрытия на карантин останутся только супермаркеты, аптеки и АЗС.

Как известно, из-за ситуации с коронавируса мэрия Днепра также объявила, что переходит на дистанционный режим. Сотрудники горсовета и коммунальных предприятий в рабочее время будут отвечать на телефонные звонки, а также на письма и запросы - онлайн. Письменные обращения граждане смогут оставлять в специальном ящике, который разместят на центральном входе муниципалитета (пр. Дмитрия Яворницкого, 75).

Остальной документооборот будет обрабатывать через электронную почту, интернет-платформы и тому подобное. В то же время работать телефоны единой горячей линии для обращений граждан: (056) 732 12 12, (095) 732 12 12, (096) 732 12 12, (073) 732 12 12.

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