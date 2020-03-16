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16.03.20 20:57

На пунктах пропуска из оккупированных территорий проводится постоянный температурный скрининг

Для устранения угрозы распространения коронавируса в районе ООС на контрольных пунктах въезда-выезда задействуют специальные мероприятия. Так, на КПВВ "Майорск" продолжается проверка людей, которые едут на подконтрольную Украины территорию из оккупированной Горловки.

пункт,пропуска,кпвв

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Армияинформ.

В сообщении отмечается: "С помощью спецприборов представители Государственной пограничной службы Украины проводят температурный скрининг каждому, кто пересекает пропускной пункт. Медицинские работники регулярно дезинфицируют помещения и боксы на КПВВ. Если обнаруживают человека с повышенной температурой, дежурные медики из Минздрава осматривают подозрительного на заболевание и в случае необходимости доставляют в медучреждение для лечения и изоляции.

Сейчас введен временный запрет въезд с оккупированных территорий лиц с признаками острых респираторных заболеваний и иностранцам без украинского гражданства, не имеющих постоянной регистрации места жительства на подконтрольной Украине территории. Пропуск указанной категории лиц в обратном направлении происходит без ограничений".

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