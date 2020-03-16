"Укрзализныця" отменяет экспресс в "Борисполь"

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

"Укрзализныця с 00:00 часов 17 марта (в ночь с 16 на 17 марта) временно прекращает курсирования рельсового автобуса до международного аэропорта "Борисполь". Это связано с падением пассажиропотока, что вызвано прекращением авиационного сообщения с другими странами", — сказано в сообщении.

В пресс-службе перевозчика напомнили, что международное пассажирское сообщение прекращается с полуночи 17 марта, а внутренние рейсы и международные железнодорожные грузовые перевозки осуществляются в штатном режиме.

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