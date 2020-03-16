Евросоюз выделит средства на дополнительную помощь Донбассу

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Представительства Евросоюза в Украине.

"ЕС выделит дополнительные 3.2 млн евро Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Таким образом, общая сумма, которую Евросоюз предоставил Миссии, составит 52 млн евро. Также ЕС повысит свою поддержку гражданской защиты на востоке Украины, предоставив на эти цели 1 млн евро. Это будет способствовать внедрению Стратегии Украины по защите гражданского населения, как только она будет принята", - сказано в сообщении.

Также Евросоюз профинансирует реконструкцию современного центра предоставления административных услуг в Станице Луганской. "Это обеспечит эффективный доступ граждан Украины к услугам - от касающихся пенсионного фонда, до реестров недвижимости - в соответствии с реформой децентрализации", - говорится в публикации.

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Кроме того, ЕС выделит 1 млн. евро на поддержку устойчивости перед опасностями в регионе Азовского моря.

"Речь идет о вкладе в улучшение надежности и доступности информации о регионе, а также о его насущных, средне- и долгосрочные потребностях", - сообщает представительство.

Подчеркивается, что вместе со своими странами-членами ЕС является крупнейшим источником помощи Украине в реагировании на конфликт, ее объем с начала конфликта в 2014 году составил 762.5 млн. евро, и гуманитарная помощь составляет примерно половину этой суммы. В общем, с 2014 года поддержка Евросоюзом Украины превысила 15 млрд. евро в грантах и льготных займах.

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