Враг 16 марта выпустил 2 противотанковые ракеты по нашим позициям под Новотошковским, потерь нет, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В сообщении отмечается: "В результате обстрела никто из украинских военнослужащих не пострадал.

Также на днях, по данным разведки, подразделения ООС, применив дежурные огневые средства, уничтожили расчет ПТРК противника. Метким огнем наши воины ликвидировали двух оккупантов, двое получили тяжелые ранения.

По предварительным данным, в составе этого расчета были военнослужащие РФ, которые 10 марта поразили автомобиль ГАЗ-66 одного из подразделений ООС.

Объединенные силы продолжают выполнять боевые задачи в усиленном режиме, никакие действия противника не останутся безнаказанными".

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