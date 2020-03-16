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16.03.20 22:04

В Черновцах умерла женщина, у которой подозревали коронавирус

Женщина находилась на лечении в инфекционном отделении Черновицкой областной больницы с подозрением на COVID-19. Анализы у нее взяли накануне, результаты еще не готовы.

В Черновцах умерла женщина, у которой подозревали коронавирус

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу Черновицкой облгосадминистрации в Фейсбуке.

"Сегодня, 16 марта, в инфекционном отделении Черновицкой областной клинической больницы около 19:00 умерла женщина, которая находилась на стационарном лечении с подозрением на COVID-19. Смерть наступила в результате тяжелой сопутствующей неврологической патологии, не связанной с проявлениями коронавирусной инфекции", — сказано в сообщении.

Накануне у женщины взяли анализы на наличие COVID-19. Их результаты ожидаются в ближайшее время.

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Напомним, зараженная коронавирусом женщина умерла в Радомышле 13 марта. Это была первая смерть от коронавируса на территории Украины.

14 марта женщину из Радомышля похоронили без присутствия родственников.

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