МИД договорился о возможности организованного возвращения украинцев из Египта, - Кулеба

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Многих наших соотечественников ситуация с пандемией коронавируса застала в Египте. Сегодня мы наладили рабочее взаимодействие со всеми соответствующими туроператорами и авиакомпаниями, чтобы иметь возможность организованно возвращать их домой", - написал он.

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Напомним, по данным бывшего нардепа от "Самопомочи" Анны Романовой, возглавлявшей подкомитет по вопросам туризма, курортов и рекреационной деятельности, на отдыхе в Египте сейчас находятся 60 тысяч украинских туристов. Она также отмечает, что некоторые туроператоры продолжают вывозить туристов на отдых в Египет, а страховщики отказываются возмещать лечение заболевших за рубежом туристов.

Почти 1000 украинских туристов находятся на карантине в трех отелях, в которых были выявлены случаи заражения коронавирусом.

Для помощи попавшим в карантин туристам в Шарм-эль-Шейх вылетел консул Украины.

В Госпогранслужбе заявили, что украинские туристы должны планировать свое возвращение самостоятельно. Глава МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Министерство иностранных дел обещает застрявшим на отдыхе в Египте украинцам помощь, но туроператорам не удастся полностью переложить бремя возвращения своих клиентов на государство.

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