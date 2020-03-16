Россия с 18 марта ограничивает въезд для иностранцев

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте кабмина РФ.

"Въезд иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию РФ будет запрещен с 18 марта по 1 мая 2020 года" - говорится в сообщении.

Исключения предусмотрены для членов официальных делегаций, сотрудников дипломатических представительств, водителей транспорта международного сообщения, экипажей кораблей, самолетов и поездов. Кроме того, въехать на территорию России смогут обладатели частных виз, выданных в связи со смертью близкого родственника, и транзитные пассажиры.

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