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16.03.20 22:50

Каждый заболевший будет его личной ответственностью, а за нарушение закона будет и уголовная ответственность, - Зеленский о Кернесе

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал высказывания городского головы Геннадия Кернеса о том, что харьковский метрополитен будет продолжать работать, несмотря на поручение президента Владимира Зеленского об ограничениях для транспорта на время карантина.

Каждый заболевший будет его личной ответственностью, а за нарушение закона будет и уголовная ответственность, - Зеленский о Кернесе

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил в эфире ток-шоу "Право на владу" на ICTV.

Зеленский заявил: "Я прочитал то, что сказал господин мэр (Геннадий Кернес). Я думаю, что вся ответственность за каждого заболевшего в Харькове, не хочу говорить о летальных случаях, и верю, что их там не будет, это, во-первых, будет полностью сейчас его ответственность. А еще, с другой стороны, скажу так осторожно, что если он будет нарушать закон, а он уже начинает это делать, то его лично ждет уголовная ответственность". 

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее городской голова Харькова Геннадий Кернес заявил о том, что Харьковский метрополитен будет продолжать работать, несмотря на поручение президента Владимира Зеленского об ограничениях для транспорта на время карантина.

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