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16.03.20 22:53

С завтрашнего дня Евросоюз закрывает внешние границы, - Макрон

В связи с пандемией коронавируса Европейский Союз с 17 марта закрывает внешние границы. Ограничения продлятся 30 дней.

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Об этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил в обращении к нации, информирует Цензор.НЕТ.

Во вторник, в полдень, границы ЕС будут закрыты на 30 дней. Поездки между неевропейскими странами и Европейским союзом приостанавливаются на этот срок", — сказал французский президент.

Он также уточнил, что закрыты также будут границы Шенгенской зоны. В своей речи президент Франции постоянно подчеркивал, что нынешнее состояние в стране близко к военному и повторял, что "мы на войне".

Макрон призвал граждан "строго ограничить передвижения как минимум на следующие 15 дней" и максимально ограничить контакты.

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Исключением будут необходимые передвижения, такие как поход в магазин или аптеку.

"Любое нарушение нового режима будет наказано", – подчеркнул Макрон.

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