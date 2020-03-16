В Украине обработано 79 подозрений на коронавирус, 10 - еще в лаборатории, - Зеленский

Об этом заявил в своем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Украинский предприниматель Александр Носов в Facebook сравнил эти показания с количеством тестов на коронавирус, проведенных в других странах по состоянию на 13 марта.

В Китае эта цифра составляет 320 тысяч, в Корее - 248 тысяч, в Италии - 86 тысяч, в России - 76 тысяч.

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Напомним, 16 марта в Киеве лабораторно подтверждены два случая COVID-19. Таким образом сейчас в Украине 7 подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, из них 1 - летальный (у пожилой женщины с Житомирщины).

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