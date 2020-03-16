Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
16.03.20 23:01

В случае необходимости будем вводить чрезвычайное положение, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине может быть введено чрезвычайное положение в случае необходимости из-за ситуации с распространением коронавируса.

зеленский

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил в эфире программы "Свобода слова" на ICTV, отвечая на вопрос о том, может ли Верховная Рада во вторник принять решение о введении в Украине ЧС.

"Вы слышали, что президент Французской Республики Макрон сказал, что в течение 15 дней запрещено всем выходить на улицу. Пока что мы не дошли до этой ситуации. Но я вам честно скажу: если это будет необходимо – мы введем чрезвычайное положение", - сказал он. 

Зеленский указал, что будет введено ЧС в Черновицкой и Житомирской областях, где уже были подтверждены случаи коронавирусной болезни.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Черновицкой области объявляется чрезвычайное положение, - глава ОГА Осачук. ВИДЕО

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100