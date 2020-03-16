В случае необходимости будем вводить чрезвычайное положение, - Зеленский

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил в эфире программы "Свобода слова" на ICTV, отвечая на вопрос о том, может ли Верховная Рада во вторник принять решение о введении в Украине ЧС.

"Вы слышали, что президент Французской Республики Макрон сказал, что в течение 15 дней запрещено всем выходить на улицу. Пока что мы не дошли до этой ситуации. Но я вам честно скажу: если это будет необходимо – мы введем чрезвычайное положение", - сказал он.

Зеленский указал, что будет введено ЧС в Черновицкой и Житомирской областях, где уже были подтверждены случаи коронавирусной болезни.

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