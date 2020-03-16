СБУ опровергает фейки, которые распространяются в обществе в связи з пандемией COVID-19 - над Киевом ничего не распыляют

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграме СБУ.

В сообщении отмечается: "В последнее время киберспециалисты СБУ фиксируют попытки распространения фейков, связанных с темой коронавируса в Украине. Свежий пример - слухи о якобы ночном распылении над Киевом химических веществ с вертолета для дезинфекции. "Советуют" закрывать балконы и не находиться на улицах с 23-00 до 5-00".

В СБУ продолжили: "Мы же советуем взвешенно относиться к непроверенной информации. Ведь мы прекрасно понимаем, с какой целью в социальных сетях публикуют похожие глупости".

"Уверены, что наша страна спокойно пройдет этот непростой период. А те, кто хочет расшатать ситуацию, обязательно окажутся под особым вниманием Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ", - резюмировали в СБУ.

Также в Службе посоветовали брать информацию исключительно из официальных источников с актуальной информацией:

Telegram-канал "Коронавирус_инфо" о COVID-19 в Украине

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