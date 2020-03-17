В координационный совет по борьбе с СОVID-19 не включили главу СБУ Баканова, - Бутусов

Об этом написал в Фейсбуке главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Он отметил: "Зеленский забыл об СБУ в борьбе с вирусом, угрожающим национальной безопасности.

В состав Координационного совета по борьбе с коронавирусом включили всех ключевых руководителей - министров здравоохранения, инфраструктуры, обороны, погранслужбу. Включили всех, кроме... главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова! Хотя именно СБУ является ключевой структурой, которая отвечает за национальную безопасность, за безопасность инфраструктуры, обороны, здравоохранения, и обеспечивает контрразведывательную защиту экономики государства - всех отраслей, включая таможню и пограничников, и СБУ обеспечивает борьбу с коррупцией во всех государственных учреждениях, за исключением чиновников 1-го и 2-го ранга".

Бутусов продолжтил: "А как же в таком случае контролировать исполнение принятых мероприятий? Это прямая обязанность СБУ, без спеуслужбы госаппарат не работает.



Но так сложилось, что участие главы СБУ Ивана Баканова в решение даже тех вопросов, которые прямо находятся в сфере его компетенции, стало не обязательным. Баканова не включили в координационный совет, и никому это не показалось странным, никто не напомнил, что, простите, господин президент, а как же без СБУ, это же "око президентово", ведь президент буквально три дня назад назначил там новых зампредов. Да, оказывается, СБУ можно легко забыть и никого это не беспокоит".



"Включите Баканова в состав совета, нельзя терять СБУ!", - резюмировал главред Цензор.НЕТ.





