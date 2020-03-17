Прокуратура АРК: в причастности к "референдуму" 2014 года обвиняют 91 крымского депутата, осуждены двое

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уже есть два приговора в отношении бывших депутатов Верховной Рады АР Крым. Их приговорили к 12 и 14 годам лишения свободы.

Кроме того, прокуратура объявила о подозрении в совершении государственной измены, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершение действий, направленных на захват государственной власти и объявила в розыск незаконно назначенных голову и одного из членов "Избирательной комиссии республики Крым", которые обеспечивали организацию и проведение вышеуказанного "референдума".

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16 марта 2014 на территории Крыма и Севастополя состоялся непризнанный большинством стран мира "референдум" о статусе полуострова, по результатам которого Россия аннексировала Крым. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали результаты голосования на "референдуме". Президент России Владимир Путин 18 марта объявил о "присоединении" Крыма к России.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели экономические санкции. Россия отрицает аннексию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости". Верховная Рада Украины официально объявила датой начала оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014.