Враг за сутки семь раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, ранен один украинский воин, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстрелял позиции украинских сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также с противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано 5 обстрелов, а именно:

- дважды недалеко от населенного пункта Пески - из минометов калибра 82 мм - 5 мин, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- рядом с Лебединским - из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;

- неподалеку от Красногоровки - из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- вблизи населенного пункта Славное - из стрелкового оружия.

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Два обстрела были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

- рядом с Новотошковским - из противотанкового ракетного комплекса;

- недалеко от населенного пункта Хутор Вольный - из 82-мм минометов - 3 мины.

"Вчера, 16 марта, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток российские оккупационные войска один раз обстреляли позиции ВСУ.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" был зафиксирован обстрел вблизи населенного пункта Березовое - из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

За текущие сутки потерь нет", - сообщили в пресс-центре ОС.