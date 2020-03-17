COVID-19: в мире инфицированы 182,4 тыс. человек, умерли 7154, вылечились более 79 тыс.

Как информирует Цензор НЕТ, об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

Среди стран ЕС больше всего случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Италии – 27 980, выздоровели – 2749, умерли 2158 человек; Испании - 9942, выздоровели – 530, умерли 342; Германии – 7272, выздоровели - 67, умерли - 17; Франции – 6650, выздоровели – 12, умерли 148, Швейцарии - 2330, умерли - 19, Великобритании - 1553, умерли - 55, Норвегии - 1 347, умерли - три, Нидерландах - 1414, умерли - 24, Австрии - 1018. - умерли 3.

Количетво зараженных в США увеличилось до 4661, умерли - 75.

В материковом Китае - 81050 больных (скончались 3223), Иране - 14991 (853), Южной Корее - 8320 (75).

Сейчас в Украине 7 подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, из них 1 - летальный (у пожилой женщины с Житомирщины).

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Менее 1 тыс. случаев заражения коронавирусом зафиксированы в 141 стране и районе мира.

Напомним, 11 марта правительство Украины утвердило меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19. В частности, предложено введение ограничений на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. Но это не касается мер государственной необходимости. Также запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели.

На данный момент в Украине подтверждены 3 случая коронавируса. Среди них один летальный.

17 марта с 00:00 пункты пропуска через государственную границу будут закрыты для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Для украинцев, путешествующих на собственном транспорте, пункты пропуска останутся открытыми.