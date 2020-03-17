КПВВ в Крым и г. Севастополь закрываются для некоторых категорий граждан до 3 апреля

Как кинформирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины в Facebook.

"До 3 апреля 2020 г. временно прекращается работа контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию АР Крым и г.Севастополя и выезда из нее, кроме пропуска граждан Украины и членов их семей, лиц с целью обеспечения защиты национальных интересов или в связи с выполнением международных обязательств, а также представителей дипломатических учреждений и гуманитарных миссий, выезжающих с ВОТ АР Крым и г. Севастополя, а также их транспортных средств, грузов и другого имущества", – говорится в сообщении.

Отмечается, что въезд и выезд других категорий иностранцев и лиц без гражданства осуществляется по согласованию с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий вместе с Администрацией Государственной пограничной службы.

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"Подчеркиваем, что временное закрытие КПВВ не только уменьшит поток возможно инфицированных граждан Украины через КПВВ, но и позволит их защитить. В первую очередь - пожилых людей, ведь по медицинской статистике для них коронавирус является наиболее опасным", - сказано в сообщении.

"Учитывайте данную информацию при планировании своих поездок и заботьтесь о своем здоровье и здоровье ваших близких", - добавили в ведомстве.

Напомним, Кабинет министров во время заседания 16 марта принял решение о временной приостановке, железнодорожного, авиа и автобусного междугородного сообщений с 18 марта. С 17 марта на всей территории Украины запрещены любые массовые мероприятия с участием более 10 человек. Также свою работу должны прекратить все заведения общественного питания и развлекательные центры.



