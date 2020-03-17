В случае необходимости мы готовы к введению чрезвычайного положения в Украине, - Шмыгаль

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на внеочередном заседании Верховной Рады во вторник утром.

"В дальнейшем, в случае необходимости мы готовы к введению чрезвычайного положения в Украине, также как делает большинство стран Европы. Если это будет необходимо, мы к таким решениям готовы", - сказал он.

Премьер добавил, что такие предложения уже подготовлены и при необходимости будут предоставлены.

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Напомним, Кабинет министров во время заседания 16 марта принял решение о временной приостановке, железнодорожного, авиа и автобусного междугородного сообщений с 18 марта. С 17 марта на всей территории Украины запрещены любые массовые мероприятия с участием более 10 человек. Также свою работу должны прекратить все заведения общественного питания и развлекательные центры.