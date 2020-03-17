Рада проголосовала за закон о противодействии коронавирусу

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"За" проголосовали 344 народных депутата.

Одной из норм законопроекта о противодействии коронавирусу станет введение административной и уголовной ответственности за нарушение правил обсервации, а также за умышленное заражение коронавирусом Сovid-19.

Так, в тексте документа указано, что ст.325 УК Украины трактуется таким образом, что за нарушение правил и норм, установленных с целью предотвращения эпидемических и инфекционных заболеваний, а также массовых неинфекционных заболеваний будет установлено наказание в виде штрафа от 1 до 3 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (17-54 тыс грн. - Ред.), ареста сроком на 6 месяцев, ограничение или лишение свободы на 3 года, если такие действия привели или могли привести к распространению болезни. К перечню таких заболеваний добавят и коронавирус Covid-19.

Если же нарушения правил обсервации повлекло за собой смерть или другие серьезные последствия для третьих лиц - нарушитель может получить тюремный срок от 5 до 8 лет.

Действовать данные нормы будут на протяжении трех месяцев со дня публикации закона.

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Законом предусматривается следующие нормы временного характера:

- проведение закупки товаров, работ и услуг необходимых этой цели без применения процедур, предусмотренных ЗУ "О публичных закупках";

- стопроцентная предоплата за такие товары, работы и услуги;

- освобождение от уплаты ввозной пошлины и НДС лекарственных средств, медицинских изделий и/или медицинского оборудования, предназначенных для предотвращения возникновения и распространения коронавируса;

- контроль со стороны Кабинета министров по ценам на лекарственные средства, товары медицинского назначения и социально значимые товары.