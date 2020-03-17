В Украине семь подтвержденных случаев коронавируса и не единичные случаи заболевания наших граждан за рубежом, - Шмыгаль

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"На сегодняшний день зарегистрированных случаев коронавируса в Украине уже семь", - сообщил Шмыгаль на внеочередном заседании Верховной Рады.

Он также отметил, что "уже есть случаи заболеваний украинцев за границей, не единичные, в том числе один случай заболевания работника консульства, который сейчас лечится".

Премьер пообещал подготовить депутатам "конкурентную аналитику" по данному вопросу.

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