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17.03.20 09:03

Рада приняла закон о повышении доступности лекарств и медицинских изделий

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №2538 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на повышение доступности лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров, которые закупаются лицом, уполномоченным на осуществление закупок в сфере здравоохранения".

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За это решение проголосовали 290 нардепов, передает Цензор.НЕТ.

Согласно закону, Министерство здравоохранения Украины будет оставаться главным распорядителем бюджетных средств. При этом закупочная организация будет осуществлять закупки медицинских товаров за средства госбюджета в рамках программ, которые будут определены как стратегические.

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Так, закупочная организация будет получать бюджетные средства от Минздрава, проводить процедуры закупок, заключать от своего имени договоры о закупке, становиться владельцем лекарственных средств и других медицинских товаров и организовывать получение соответствующих товаров конечными потребителями - лечебно-профилактическими учреждениями.

При этом перечень медтоваров, которые могут закупаться за госсредства, будет утверждаться постановлением правительства.

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